Manifestantes queimam pneus e bloqueiam trecho da BR-153, em Goiânia

Manifestantes bloquearam, na manhã desta quarta-feira (3/11), parte da BR-153, no perímetro urbano, na altura do Estádio Serra Dourada, no Jardim Goiás. O trecho foi interditado no sentido Aparecida de Goiânia.

Informações preliminares apontam que o ato foi organizado por motoristas de aplicativo independentes, que protestaram contra a alta dos combustíveis, pelos valores cobrados pelas empresas de aplicativo e também por outros problemas da categoria. O presidente da Associação dos Motoristas por Aplicativo do Estado de Goiás (Amago) negou que a ação seja realizada pela associação.

Imagens mostram que os manifestantes espalharam pneus pela rodovia e atearam fogo, bloqueando o trânsito e atrapalhando a visibilidade dos motoristas que passavam pelo local. A fumaça foi vista de vários pontos da capital. (Veja vídeos abaixo)

Manifestantes bloqueiam BR-153 para pedir melhorias para a categoria

O grupo era formado por cerca de 30 motoristas independentes, que deixaram o local após a chegada da polícia. Um dos manifestantes relatou que o objetivo é pedir melhorias para a categoria, que está cansada dos aumentos do combustível promovidos pela Petrobras.

Segundo um dos motoristas, outro ponto é que eles não participam das definições dos percentuais de desconto promovidos pelas empresas e pedem que as plataformas cobrem, no máximo, 15%. Além disso, o destino das viagens dos passageiros também teria sido retirado, por isso, os motoristas se sentem inseguros para trabalhar.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no combate às chamas. A via foi liberada por equipes da concessionária Triunfo Concebra, que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para auxiliar os motoristas que passavam pela região.

Veja imagens do momento da manifestação:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s765a394a-d3da-4fbd-a5de-68bf98eedb33′]

Pautas cobradas pelos motoristas que participaram do protesto na BR-153, em Goiânia:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s37d15dff-1cf1-4400-99a7-0799fe9e75ac’]

O Dia Online entrou em contato com a empresa de aplicativo e aguarda retorno.