Natal em Goiânia: shopping tem chegada de Papai Noel em helicóptero

Um dos shoppings da capital retoma, em 2021, uma tradição do Natal em Goiânia: a chegada do Papai Noel de helicóptero ao centro de compras. Com a ação, o Flamboyant Shopping fará sua inauguração da decoração de Natal, no domingo (7/11), a partir das 18h. Dessa maneira, diferentemente do ano de 2020, o bom velhinho estará em formato presencial. Porém, o evento terá capacidade de público limitada, de acordo com os protocolos vigentes e atendendo normas sanitárias, devido a pandemia da Covid-19.

O acesso das famílias à chegada do Papai Noel de helicóptero acontecerá por meio da doação de brinquedos novos, que são trocados por ingressos. Dessa forma, a troca será realizada no Piso 3. Cada brinquedo dará direito a uma entrada, sendo a troca limitada a quatro entradas por CPF. O atendimento de trocas no estande acontece até às 17h do dia 7 de novembro ou enquanto houver ingressos disponíveis.

Programação

A chegada do Papai Noel de helicóptero e o lançamento do Natal Flamboyant, em Goiânia, terá apresentação do coral natalino Clave de Sol. Além disso, a presença de personagens temáticos e queima de fogos de artifício. A partir da chegada do Papai Noel ao seu trono, na Praça da Central – Piso 1, os visitantes poderão se programar para tirar fotos exclusivas com ele até o dia 24 de dezembro.

Em todas as atividades presentes na decoração, o cliente do shopping encontrará faixas demarcando distanciamento, pontos de álcool gel e equipe orientando sobre os protocolos vigentes, como a uso obrigatório de máscaras. Na chegada do bom velhinho, o local destinado à recepção do público será organizado por setores de forma a evitar aglomeração.

Serviço: Chegada do Papai Noel de helicóptero e lançamento Natal Flamboyant

Quando: Domingo (7/11), às 18h

Onde: Estacionamento interno em frente à entrada principal

Ingressos: um brinquedo novo vale uma entrada

Local de trocas: Piso 3