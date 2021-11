Vagas de emprego: contratações de fim de ano devem crescer 40%, em Goiás

De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vagas de emprego destinadas às contratações temporárias de fim de ano, devem crescer 40% em Goiás.

Estima-se que o maior número de contratações deve estar voltado para os setores de vestuário, sendo seguido pelos hiper e supermercados. Em âmbito nacional, o faturamento do segmento de vestimenta deve aumentar em 90% entre os meses de novembro e dezembro, enquanto o aumento dos outros segmentos do varejo fica na casa dos 34%.

Para realizar a coleta de dados, a CNC se baseia em aspectos sazonais de admissões e desligamentos. Estes dados são registrados mensalmente no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

A expectativa nacional é as vendas tenham um aumento de 3,8% em comparação ao natal do ano passado. O aumento destas demandas acontece em virtude da desaceleração da pandemia de covid-19, que resulta na volta gradativa do comércio nacional.

Outro ponto que contribui para a retomada da economia e novas demandas é o índice cada vez maior de compradores circulando nos grandes centros comerciais como feiras, shopping e grandes polos.

Contratações de fim de ano: vagas de emprego temporárias em âmbito nacional

Em nível nacional, estima-se a criação de 94,2 mil vagas de emprego temporárias para as festividades de 2021. Este é o maior aumento registrado desde o ano de 2013.

Com o início da rescisão econômica de 2015/2016, as ofertas de vagas do comercio varejista passaram a ser divulgadas até a primeira quinzena do mês de dezembro. Inicialmente, o período de contratação era entre os meses de setembro e novembro.

No ano passado, a principal data comemorativa coincidiu com o ápice da segunda onda da pandemia de Covid-19, o que fez com que a as ofertas de vagas de emprego temporários fosse a menor desde o ano de início da rescisão. Foram 68,3 mil vagas oferecidas em 2020 contra 67,4 mil vagas referentes a 2015.