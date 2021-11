19 anos após matar adolescente, homem é preso na BR-070, em Goiás

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (4/11). O rapaz era procurado pela justiça de Cocalzinho de Goiás pelo homicídio de um adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no ano de 2002, na cidade de Edilândia.

A prisão aconteceu de forma inesperada, pois durante uma fiscalização de rotina na Br-070, os agentes da PRF abordando um Hyundai, modelo HB20. Durante a abordagem, foi solicitado à condutora a apresentação de documentos pessoais e documentação do carro.

Após a apresentação dos documentos, a equipe verificou que a condutora não possuía nenhum documento que comprovasse o seu grau de parentesco com o proprietário do veículo.

Diante das suspeitas, os agentes se deslocaram, juntamente com a condutora, até a residência do proprietário. Mediante análise da documentação do pessoal do dono do Hb20, a equipe de policiais rodoviários federais notou um mandado de prisão por homicídio em aberto.

O documento teria sido expedido em 2008. Nele consta que o homem foi condenado a 18 anos de prisão, em regime fechado, por matar um jovem de 16 anos de idade em 2002. No ano em que o caso aconteceu, a vítima e o autor do crime eram de Ceilândia, Distrito Federal (DF).

A equipe então deu voz de prisão ao homem e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás.

Confira outro caso envolvendo a morte de adolescentes em Goiás

A jovem Ariane Bárbara Laureando de Oliveira, de 18 anos, foi morta a facadas por supostos colegas. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o objetivo era testar o psíquico de uma das jovens envolvidas.

De acordo com o delegado Marcos Gomes, responsável pelo caso, o trio já estava com tudo planejado para cometer o crime. Inicialmente, eles fizeram uma lista com possíveis vítimas, entre elas estava Ariane Bárbara, que foi escolhida por causa de sua baixa estatura, portanto, seria mais fácil segurá-la caso houvesse resistência.

No dia seguinte, 24 de agosto, eles chamaram a Ariane para lanchar. Ela então avisou a mãe que estava com os colegas e voltaria mais tarde, o que não aconteceu. Jeferson Cavalcante Rodrigues (22 anos) ficou responsável por providenciar a arma do crime e pelo veículo, onde foram colocados sacos de lixo para levar o corpo até o local onde seria deixado.

Quando Ariane entrou no veículo, eles colocaram uma música e combinaram um sinal para começar o ataque. Com o estalar de dedos do motorista (Jefferson), Enzo Jacomini, que se identifica como Freya, atacou a vítima e a deixou desacordada no banco de trás. Em seguida, Raíssa Nunes, com a ajuda da suposta adolescente, desferiu as facadas em Ariane.

No dia seguinte, como a filha não havia voltado para a casa, a mãe registrou um boletim de ocorrência, onde relatou que a filha teria ido para a casa de amigos, no setor Jaó.

O corpo de Ariane Bárbara

Após matar Ariane Bárbara, os suspeitos levaram o corpo para uma região de mata no Setor Jaó, em Goiânia. Em seguida, segundo o delegado, Raíssa Nunes se ajoelhou ao lado do corpo por cerca de 10 minutos, “como se estivesse rezando, numa espécie de ritual satânico”, disse.

O corpo de Ariane foi encontrado pela polícia em estado avançado de decomposição, no último dia 30 de agosto. Uma nota divulgada pela perícia informou que a identificação foi feita por meio de impressões digitais.