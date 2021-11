Governo de Goiás apresenta nova marca do turismo em feira internacional

A nova marca do turismo de Goiás será apresentada, a partir desta quinta-feira (4/11), na 33ª edição do Festival Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul. Este é um dos maiores eventos de negócios turísticos da América Latina. Assim, com um estande de 90 m², no Serra Park, o governo do Estado irá apresentar, até o próximo domingo (7/11), seus principais destinos. Dessa forma, a expectativa é de um público estimado em 10 mil pessoas de várias partes do País e do mundo.

O espaço da Goiás Turismo conta com uma sala de imersão, com imagens e sons de experiências em cachoeiras, trilhas e voos de parapente. Além disso, possui painel de led “instagramável”, sala de reuniões e espaço voltado para a música sertaneja. Ademais, tem oito balcões onde serão apresentados produtos formatados das principais regiões turísticas do Estado.

Mais sobre a apresentação da nova marca do turismo de Goiás

Durante o Festuris, Goiás irá apresentar a sua nova marca do turismo chamada de “Bora pra Goiás?”. Dessa maneira, este é o convite para que o turista conheça os atrativos goianos e tenha experiências únicas no Estado.

Segundo o gerente de marketing da Agência Estadual de Turismo, Alexandre Resende, a proposta da campanha é vender a imagem do turismo de Goiás para o Brasil, por meio de uma marca conceitual. Também quer posicionar o Estado como um dos principais destinos do Brasil. Assim, as atrações turísticas serão divididas nas quatro quatro forças da natureza: água, terra, ar e fogo.

O objetivo, segundo a Goiás Turismo, é mostrar potencialidades que só o Estado oferece. Dessa forma, há informações maior estância hidrotermal do mundo, em Caldas Novas e Rio Quente, sobre a Chapada dos Veadeiros e sobre o Parque Estadual de Terra Ronca, maior complexo de cavernas da América Latina. Além disso, aborda a pesca esportiva no Rio Araguaia; a experiência do voo livre no Cerrado brasileiro; o Caminho de Cora Coralina, a moda em expansão em Goiânia e a música sertaneja.

Segundo do presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o estande irá mostrar, além da nova marca do turismo em Goiás, “a diversidade e a riqueza do turismo do nosso Estado”, disse.