Avião em que Marília Mendonça estava atingiu rede elétrica antes da queda

Após o acidente aéreo que resultou na morte da cantora Marilia Mendonça, nesta sexta-feira (5/11), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou, em nota, que a aeronave em que a sertaneja estava atingiu um cabo da torre de distribuição elétrica da empresa.

A Aeronáutica investiga as diversas causas que podem ter levado ao acidente fatal envolvendo Marilia Mendonça e outras quatro pessoas que estavam a bordo do bimotor.

O Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, localizado no estado de Minas Gerais.

Relembre o acidente aéreo com o avião em que Marília Mendonça estava

Morreu na tarde desta sexta-feira (5/11), a cantora sertaneja Marília Mendonça, de 26 anos, após a queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais. Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que todos os tripulantes da aeronave foram socorridos e estavam bem, entretanto, a morte da cantora foi confirmada posteriormente.

Marília saiu de Goiânia e estava à caminho de um show em Caratinga. A queda aconteceu perto de uma cachoeira na serra. Acompanhada por um assessor, um produtor, o piloto e o copiloto, a cantora estava em um avião bimotor Beech Aircraft, fretado pela PEC Táxi Aéreo, com capacidade para seis passageiros.

Além da cantora, a assessoria também confirmou a morte do produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião.

Antes do embarque Mendonça postou um vídeo em suas redes sociais onde embarcava no bimotor, rumo a Minas Gerais. A queda não provocou fogo e a aeronave também não submergiu. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a queda.

Assessoria confirma morte de cantora Marília Mendonça

Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.

Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota: