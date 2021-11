Borracharia no Parque Atheneu, em Goiânia, pega fogo e fica totalmente destruída

Na madrugada desta sexta-feira (5/11), uma borracharia no Parque Atheneu, em Goiânia, pegou fogo e ficou totalmente destruída. O casal de proprietários do imóvel dormia em uma residência nos fundos no momento do incêndio. Os dois escaparam das chamas após quebrar parte de um muro utilizando uma marreta, com a ajuda da Polícia Militar (PM).

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por volta de 5h da manhã e informado, inicialmente, que o incêndio seria em uma residência. Quando a equipe chegou ao local, constatou que as chamas estavam concentradas na oficina e o fogo já tinha tomado conta do local.

Na borracharia, dois carros que estavam estacionados ficaram totalmente destruídos. Além disso, no local também havia materiais altamente inflamáveis, como cilindros de gás, de solda e pneus.

Os bombeiros contaram com auxílio de sete viaturas e utilizaram aproximadamente seis mil litros de água para apagar as chamas. O fogo no local foi extinto e, no início da manhã, as equipes iniciaram o trabalho de rescaldo.

Os bombeiros também realizaram uma vistoria para avaliar os danos à estrutura. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio, mas uma perícia deve ser feita no local.

Além da borracharia no Parque Atheneu que pegou fogo, casa também foi incendiada em Catalão

Na tarde desta quinta-feira (4), equipes dos bombeiros foram acionadas para combater um incêndio em uma residência no bairro Jardim Paraíso, em Catalão. Apesar os danos, não feridos.

De acordo com a corporação, o fogo começou na válvula de um botijão de gás e acabou se espalhando para parte da cozinha do imóvel.

Duas viaturas foram enviadas para o local e os bombeiros utilizaram cerca de 500 litros d’água no combate às chamas. Em seguida, realizaram a ventilação do local para dispersar os gases.