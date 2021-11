Caso Ariane Bárbara: suspeita postou fotos de facas nas redes sociais antes do crime

As investigações do caso Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos, encontrada morta no último dia 31 agosto, apontam que uma das suspeitas do crime teria postado fotos de duas facas nas redes sociais minutos antes do encontro com Ariane.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a foto das facas utilizadas no crime foi encontrada no celular de uma das amigas de Ariane, que teria sido morta dentro de um carro após levar oito facadas.

Após o crime, o corpo de Ariane Bárbara foi levado para uma área de mata no setor Jaó, em Goiânia, e coberto por pedras e entulhos de obras. Ele só foi encontrado uma semana depois.

Diante dos fatos, nesta quinta-feira (4), o juiz Jesseir Coelho de Alcântara tornou réus por homicídio qualificado, os três principais suspeitos do crime, que se diziam amigos da vítima.

Na decisão, o juiz ainda converteu a prisão temporária em preventiva, desta forma, continuam presos os três suspeitos Raíssa Nunes Borges, de 19 anos; Jeferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos; e Enzo Jacomini Carneiro Matos, de 18 anos, que usa o nome social de Freya. As defesas deles têm 10 dias para se pronunciar no processo.

Já a adolescente de 16 anos também suspeita de participação no homicídio, foi apreendida à época do crime e, caso seja denunciada, o processo deve correr na Vara da Infância.

Segundo o advogado que representa a família de Ariane, Leandro Zeidan, todos os envolvidos devem responder pelo crime, mas à medida de sua culpabilidade. A defesa deles não foi localizada.

Caso Ariane Bárbara: adolescente mandou mensagem para mãe da vítima

Antes de ser apreendida no último dia 16 de setembro, a adolescente suspeita de participação no assassinato de Ariane Bárbara mandou mensagens para a mãe da vítima contando detalhes da morte e pedindo perdão.

Por meio das redes sociais, ela conversou com a mãe de Ariane se dizendo arrependida do que fez. “Eu sinceramente não aguento mais a culpa me corroendo”. Na ocasião, a mãe questionou a adolescente como a filha teria morrido.

Segundo relatou, Ariane foi morta enforcada dentro do carro e, posteriormente, recebeu uma facada na região do coração. “Eu sei que você quer tudo menos uma mensagem de alguém que estava no dia que tudo aconteceu […] Mas ela morreu foi enforcada. Quebraram o pescoço dela”.

