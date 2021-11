Idosa sofre infarto e morre durante aula prática de direção no Detran, em Goiânia

Uma idosa, de 71 anos, sofreu um infarto e morreu enquanto fazia aula prática de direção dentro da sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO), em Goiânia. O incidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (4/11).

De acordo com o Detran-GO, a idosa estava dentro do carro com a instrutora no pátio da unidade quando passou mal. Ela fazia aula para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e teria escondido da família a abertura do processo.

Testemunhas afirmam que tentaram reanimar a mulher por cerca de 20 minutos, sem sucesso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e também tentou a reanimação, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Nota do Detran-GO sobre idosa que sofreu infarto e morreu durante aula prática de direção no Detran, em Goiânia

A candidata à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação realizava aula prática com a sua instrutora na pista de prova da autarquia quando passou mal. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado imediatamente e, após os procedimentos, ela não resistiu e morreu no local. O Detran-GO lamenta profundamente o ocorrido.

Em outro caso, idosa é resgatada após suspeitas de ser espancada pelos filhos

Uma idosa foi resgatada após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de maus-tratos, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). A suspeita é que dois filhos tenham espancado a vítima.

Segundo informações, o caso foi descoberto depois que uma cuidadora chegou na residência da idosa e percebeu os sinais de maus-tratos. Ela então acionou a Polícia Militar (PM).

Diante dos fatos, os dois homens suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes de Anápolis, a 55 km da capital,. Entretanto, como o caso não foi configurado em flagrante, ambos foram liberados.

A idosa passou por exames de corpo delito e, segundo a polícia, as agressões foram confirmadas. O caso segue sendo investigado, e ainda não se sabe há quanto tempo a idosa sofria maus-tratos. Após a denúncia, a idosa foi levada para a casa de outros familiares.