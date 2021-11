Inspirado em Harry Potter, Goiânia ganha novo café

Os fãs de Harry Potter, série de filmes e livros que conta a saga de um jovem bruxo, ganharam um café temático em Goiânia. Assim, o local, que abre nesta sexta-feira (5/11), tem uma grande fachada que remete ao universo do personagem, além de uma decoração completamente baseada na saga. Esta é a segunda unidade do Tema Café & Bistrô, cuja primeira unidade fica no Jardim Goiás, atualmente com o tema da série Friends (por enquanto).

O Tema Café & Bistrô com temática de Harry Potter se localiza na Rua 1.135, no Setor Marista, em Goiânia. Tem como principal atração o vagão de um trem, onde foi ambientado todo o cenário inspirado no Expresso Hogwarts. Além disso, o local tem o Beco Diagonal com o Dragão, bem como a Câmara Secreta, ambos espaços muito conhecidos pelos fãs da série.

O funcionamento do café inspirado em Harry Potter será de domingo a sexta-feira, das 14h às 22h. E, aos sábados, das 9h às 22h. Neste primeiro fim de semana de funcionamento, o café funcionará apenas por reservas, que já estão esgotadas.

Novidades

O Tema Café & Bistrô do Jardim Goiás mudará, no início do ano de 2022, sua decoração temática. Assim, deixará a ambientação inspirada em Friends para a adotar a temática da série How I Met Your Mother. Porém, uma nova loja com o tema de Friends será aberta em breve em Goiânia. A informações foi confirmada por Lucas Viana, um dos sócios do café.

A unidade do Jardim Goiás funciona da segunda a sábado, das 9h às 21h. Além disso, aos domingos, das 14h às 21h. A cozinha no local sempre é encerrada 1h antes.

Tema Café & Bistrô, o café de Harry Potter em Goiânia

Onde: Rua 1135, no Setor Marista

Horário: De domingo a sexta-feira, das 14h às 22h. Aos sábados, das 9h às 22h.