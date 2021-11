Nas redes sociais, artistas lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Após a confirmação da morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, na tarde desta sexta-feira (5/11), em Minas Gerais, artistas lamentaram a tragédia nas redes sociais. Ela estava à caminho de um show quando aconteceu a tragédia.

Além de Marília, outras quatro pessoas morreram, sendo o produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e co-pilto do avião.

A cantora nasceu em Cristianópolis, em Goiás, no dia 22 de julho de 1995. Ela se tornou ícone no sertanejo após grandes sucessos como “Infiel” e “Eu sei de cor”. Antes, ela já era compositora de outros sucessos do sertanejo.

Morte da cantora Marília Mendonça gera comoção nas redes sociais

Marília Mendonça se consagrou como rainha da sofrência e era querida por milhões de brasileiros, inclusive artistas com quem fez diversas parcerias musicais.

Wesley Safadão divulgou uma foto com a cantora e lamentou a morte. “Você é única, sua estrela brilhará para sempre. O Brasil perde uma grande artista e principalmente uma grande mulher. Meus sentimentos aos familiares e amigos de todos que estavam no avião, descansem em paz!”.

Simone, da dupla com Simaria, que já gravou grandes sucessos com Marília, publicou um stories dizendo não acreditar na tragédia. “Não dá pra acreditar. Estou sem chão”.

Zé Filipe, também cantor sertanejo e filho de Leonardo, também manifestou pesar. “Não dá pra acreditar”. Virgínia Fonseca, casada com Zé Filipe escreveu nas redes sociais: “Que Deus conforte o coração de todos nós e meus pêsames aos familiares de todos que estavam no avião! Marília, mesmo sem ter tido a honra de te conhecer pessoalmente, eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. Descanse em paz!.”

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, prestou condolências aos familiares. “Não consigo acreditar, que Deus conforte o coração de toda a família e de todos nós. Descanse em paz”.

Relembre o acidente

A cantora sertaneja Marília Mendonça, de 26 anos, morreu após a queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais. Inicialmente, a assessoria da sertaneja informou que todos os tripulantes da aeronave foram socorridos e estavam bem, entretanto, a morte da cantora foi confirmada posteriormente.

Marília saiu de Goiânia e estava à caminho de um show em Caratinga. Acompanhada por um assessor, um produtor, o piloto e o copiloto, a cantora estava em um avião bimotor com capacidade para seis passageiros.

Antes do embarque Mendonça postou um vídeo em suas redes sociais onde embarcava no bimotor, rumo a Minas Gerais. A queda não provocou fogo e a aeronave também não submergiu. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o acidente.

