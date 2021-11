Velório de Marília Mendonça acontece no Goiânia Arena neste sábado (6)

O velório de Marília Mendonça acontecerá amanhã (6/11), a partir das 8h no Ginásio Goiânia Arena, localizado capital goiana. A informação foi confirmada pela família da artista e repassada ao governador Ronaldo Caiado.

“Família de Marília Mendonça confirmou velório no Goiânia Arena, amanhã, por volta de 8h da manhã. Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus. Previsão inicial de até 100 mil pessoas passando pelo local.”, informou o Caiado através de uma publicação no Twitter.

A cantora faleceu hoje, (5/11) vítima de um acidente aéreo que ocorreu no interior de Minas Gerais. Marília estava a caminho de um show quando a aeronave em que estava caiu em próximo a uma cachoeira na serra de Caratinga.

Governo de Goiás decreta luto oficial de três dias por morte de Marília Mendonça

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou, no início da noite desta sexta-feira (5/11), luto oficial de três dias em razão da morte da compositora e cantora Marília Mendonça, de 26 anos. Ela foi vítima da queda de um avião de pequeno porte em Minas Gerais, onde faria um show.

“O governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, também em consideração à ocorrência, nesta data, do falecimento da ilustre cantora, compositora e instrumentista goiana, Marília Dias Mendonça, aos 26 anos, decreta, por meio de seus órgãos e suas entidades, guardar á luto oficial de 3 dias, em razão do falecimento da ilustre cantora, compositora e instrumentista goiana.”.

Por meio das redes sociais, Ronaldo Caiado também manifestou pesar pela morte da cantora: