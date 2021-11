Adeus a Marília Mendonça: família, amigos, artistas e fãs se despedem da cantora

Na tarde deste sábado (6/11), familiares, amigos, artistas e fãs se reuniram para prestar a última homenagem para a cantora Marília Mendonça, que morreu após um acidente aéreo, em Minas Gerais. O velório está sendo realizado no Goiânia Arena, na capital de Goiás. O tio e assessor da cantora Abicieli Silveira Dias Filho, também morreu no acidente e está sendo velado no local.

Diversos artistas passaram pelo velório para dar o último adeus à cantora, como Fernando, da dupla com Sorocaba, Naiara Azevedo, Luísa Sonza, Maiara, Maraísa, e Henrique, da dupla com Juliano, que até deu um beijo na cantora como forma de despedida. Murilo Huff, ex da Marília Mendonça, também se emocionou muito durante o velório.

Como forma de homenagem, diversos artistas mandaram coroas de flores para o local do velório, como Zezé di Camargo, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Tierry e outros artistas e amigos da sertaneja, que era muito popular no meio artístico.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também participou da cerimônia fúnebre juntamente com familiares e pessoas próximas, em momento reservado.

No Goiânia Arena, local do velório, foi colocada uma faixa com foto da cantora com a frase “Para sempre em todos os cantos.”, em referência a um de seus projetos.

Fãs de despedem de Marília Mendonça

Conforme estimou Caiado, cerca de 100 mil pessoas devem passar pelo velório para se despedir da cantora. Mesmo fazendo 31º em Goiânia, uma fila quilométrica se formou no local, dando volta do estádio Serra Dourada. A previsão é que o velório aberto ao público aconteça até 16h.

Marília Mendonça será enterrada no Cemitério Memorial Parque, em Goiânia, após um cortejo singelo que saíra do Goiânia Arena, local do velório, até o local do sepultamento, que será reservado para família.

A artista se preparava para sair em turnê pelo Europa ainda em novembro, antes de embarcar em um novo projeto com as amigas Maiara e Maraisa.