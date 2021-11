Cantor Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, fala sobre a morte da cantora

O cantor Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, falou na manhã deste sábado (6/11) sobre a morte da cantora, com quem tem um filho de quase 2 anos. Ele também tranquilizou os fãs ao dizer que o bebê Léo está bem.

Nas redes sociais, o cantor falou da dor de perdê-la e agradeceu o apoio que tem recebido. Marília Mendonça morreu na tarde desta sexta-feira (5/11), em Minas Gerais, após a queda de um avião de pequeno porte.

Em 2019, Marília Mendonça deu uma pausa nos shows para se preparar para a chegada de Léo, seu primeiro filho. À época, ela afirmou, por meio das redes sociais, que pausou a vida para esperar Léo. Leia o texto:

“A estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma família, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes. Estou dando uma pausa no meu AUGE, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. Pensou que eu tava falando de SUCESSO, né? Acertou. Como eu não seria bem-sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada? Enfim, com lágrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida pra esperar a minha vida.”