Ex-prefeito Iris Rezende é entubado após quadro de pneumonia

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, foi entubado neste sábado (6/11), no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Segundo boletim médico, ele apresentou um quadro de pneumonia.

O político foi internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, no último dia 6 de agosto deste ano. No último dia 20 de outubro, ele reiniciou o tratamento com antibióticos após um aumento de secreção pulmonar.

De acordo com a equipe médica, mesmo entubado Iris está estável e sem complicações cardiovasculares ou neurológicas.

Confira a íntegra da nota:

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, 87 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star. Encontra-se em tratamento de complicações clínicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico, ocorrido em 6 de agosto deste ano. Hoje, devido a um quadro de pneumonia, foi realizada a intubação orotraqueal para suporte ventilatório invasivo. O paciente está estável, sem complicações cardiovasculares ou neurológicas.

Relembre a internação do ex-prefeito Iris Rezende

O político foi internado no dia 6 de agosto, em Goiânia, após sentir fortes dores de cabeça, quando foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Após o procedimento, Iris foi intubado e ficou internado na UTI, de onde recebeu alta no dia 16 de agosto. No dia 21 de agosto, o político voltou novamente para a UTI após sofrer uma convulsão. Ele foi sedado e intubado por precaução.

Dois dias depois, Iris foi extubado e passou por redução na medicação para controle da pressão. No dia 25, ele teve alta da UTI e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia. No dia 31, ele voltou novamente para a UTI do Instituto e, posteriormente, foi transferido para São Paulo, para o Hospital Vila Nova Star.