Velório de Marília Mendonça será aberto para o público a partir de 13h, em Goiânia

Na manhã deste sábado (6/11), a equipe da cantora Marília Mendonça divulgou um comunicado informando a mudança de horário do velório, que será realizado no Goiânia Arena, na capital de Goiás. A cerimônia, que estava prevista para iniciar às 8h para o público, foi alterada para às 13h, com realização até às 16h.

Os corpos da cantora e do tio dela, Abicieli Silveira Dias Filho, devem chegar em Goiânia por volta de 10h, no aeroporto de Goiânia. Até às 13h da manhã a cerimônia deve ser reservada para a família e amigos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda está previsto um cortejo em carro aberto no fim da tarde deste sábado (6), com trajeto entre o Goiânia Arena e o Cemitério Parque Memorial. Segundo comunicado da equipe da cantora, o sepultamento será restrito apenas para os familiares.

Além disso, outros grandes nomes da música devem fazer uma homenagem para a rainha da sofrência no estacionamento do Goiânia Arena.

Confira o comunicado oficial:

“Informamos a todos que desejam prestar as últimas condolências, que o velório de Marília Mendonça e Abicieli será aberto ao público das 13h às 16h, no Goiânia Arena. O sepultamento contará apenas com a presença dos familiares.”

Marília Mendonça e outras quatro pessoas morrem em queda de avião

Na tarde de sexta-feira (5/11), a cantora postou um vídeo em suas redes sociais anunciando que estava indo em direção a Minas Gerais para realizar um fim de semana de apresentações.

Entretanto, o destino não foi concluído, devido a queda da aeronave, onde estava com outras quatro pessoas. A assessoria de imprensa de Marília Mendonça, confirmou o caso através de nota oficial.