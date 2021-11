Aparecida de Goiânia ganha 3 novas praças

Aparecida de Goiânia ganhou três novas praças, na última sexta-feira (5/11). Os espaços de lazer são: Praça Araci Rocha da Silva, no Setor Marista Sul; Praça Cinco Estrelas, no Setor Santo André; e Praça Geralda Severina, no Setor Jardim dos Buritis. As obras foram coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), da Prefeitura do município, e têm como objetivos levar mais qualidade de vida à população, por meio de espaços de convivência.

Confira os atrativos das Praças inauguradas

A Praça Araci Rocha da Silva, localizada entre as ruas 18 e 16ª, no Setor Marista Sul, tem cerca de 1,4 mil m de área construída, sendo 875,2 metros quadrados de grama esmeralda. O local conta com pista de caminhada, bancos de concreto, academia aberta, playground e iluminação. O valor total do investimento foi de R$164,8 mil, sendo R$ 153,8 mil provenientes de Recurso Federal e o restante do Tesouro Municipal. A obra teve intermédio dos vereadores Isaac Martins (PL) e Aldivo Araújo (MDB).

Além disso, a Praça Cinco Estrelas, também recém-inaugurada, tem 8,5 mil m², tem pista de caminhada, área de convivência com mesas e banquetas em concreto armado, academia aberta, playground e iluminação. O valor total do investimento foi de R$207,8 mil, sendo R$ 194 mil provenientes de Recurso Federal e o restante do Tesouro Municipal.

Por fim, a Praça Geralda Severina não é nova, mas foi totalmente revitalizada. Assim, a ideia é atender à população do setor Jardim dos Buritis e região. O espaço tem 1,7 mil m², conta com playground em piso emborrachado, pergolado metálico em pétalas, jogo de mesinhas com banquetas em concreto. Além disso, banco em formato de pomba, bicicletário, academia aberta, pista de caminhada e iluminação. O valor informado de investimento é de: R$ 223,8 mil, sendo R$ 208,9 mil de repasses do governo federal e o restante de contrapartida do município.

*Com informações da Prefeitura de Aparecida de Goiânia