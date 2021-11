Conheça 10 times que foram destaque no futebol brasileiro em 2021

Mesmo que ultimamente o futebol tenha sofrido com a pandemia, existem alguns times que foram destaque no futebol brasileiro em 2021!

As mudanças causadas pelo Coronavírus afetaram, de forma direta ou indireta, o futebol. Muitos campeonatos não puderam ser disputados, fora que a torcida nos campos não eram permitidas.

Muitos times ficaram sem jogar por um tempo por conta da decisão da CBF e outros por falta de jogadores em um total.

Mas, mesmo com esses problemas vigentes, diversos times se destacaram durante o ano de 2021, e é exatamente sobre alguns deles que vamos falar a seguir.

Confira quais times se destacaram no futebol brasileiro e suas pontuações:

Rodadas dos campeonatos

Muitos times de estados não puderam concluir as rodadas de alguns campeonatos. Isso trouxe alguns prejuízos a eles já que não conseguiram marcar pontos durante um determinado tempo.

Algumas dessas rodadas que foram atrasadas estão em andamento. O que aconteceu foi que cada Estado tomou uma medida preventiva ao Covid, e por isso, os jogos ficaram um pouco atrasados. Mas, tudo já se encaminhou no esporte.

10 times que foram destaque no futebol brasileiro em 2021

Atlético

Um dos times destaques no futebol em 2021 foi o Atlético. O seu desempenho foi incrível, mesmo que na maioria dos jogos não tenha sido disputado com o time principal.

Atlético-GO

Mais um time em destaque. Seu desempenho em 2021 foi de mais de 10 vitórias e nenhuma derrota.

Atlético-MG

O desempenho do time do Atlético MG foi realmente impressionante durante o ano de 2021, já que contabilizaram mais de 9 vitórias.

Bahia

Mais um time com bom desempenho durante o ano de 2021, sendo um destaque no futebol brasileiro. O Bahia obteve mais de 10 vitórias.

Flamengo

O Flamengo foi mais um time que se destacou no futebol brasileiro em 2021. Foram mais de 8 vitórias do time.

Fluminense

O time do Fluminense se destacou em 2021. Foram mais de 7 vitórias, sendo um dos destaques no futebol brasileiro.

Fortaleza

O time do Fortaleza também se destacou no futebol brasileiro em 2021. Foram mais de 8 vitórias.

Internacional

O internacional se destacou em 2021 com mais de 6 vitórias nas partidas que disputou.

Cuiabá

Com mais de 8 vitórias, o time do Cuiabá também teve um desempenho alto, sendo um dos destaques no futebol brasileiro em 2021.

Chapecoense

O time da Chapecoense foi um grande destaque no futebol. Foram mais de 8 vitórias surpreendentes.

Esses times considerados como destaques no futebol brasileiro durante o ano de 2021 ainda não finalizaram suas participações nos jogos, e com isso, os números podem sofrer alterações.

