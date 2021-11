Goiânia antecipa 2ª dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca para 8 semanas

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia antecipa, a partir desta segunda-feira (8/11), a 2ª dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Desta forma, quem tomou uma das vacinas poderá concluir o esquema vacinal um mês antes do prazo indicado no cartão de vacinação.

De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS), Grécia Pessoni, a estratégia visa ampliar a cobertura vacinal dos moradores de Goiânia, além disso, a medida tem aparo legal do Ministério da Saúde.

O secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, pede para que a população verifique o novo prazo de retorno às unidades de saúde. “Pedimos a essas pessoas para que confiram o cartão de vacina e verifiquem a nova previsão de retorno às unidades de saúde. O esquema vacinal completo garante uma maior proteção contra a Covid-19 e possibilita que todos nós possamos voltar à normalidade de antes da pandemia”, conclui.

Veja onde se vacinar em Goiânia

Ao todo, 64 locais de vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis em Goiânia, sendo:

Unidades de saúde: são 61 unidades que ofertam todas as vacinas e para todos os grupos;

são 61 unidades que ofertam todas as vacinas e para todos os grupos; Clube da Caixa: disponibiliza segunda dose de todas as vacinas e reforço de idosos e imunossuprimidos;

disponibiliza segunda dose de todas as vacinas e reforço de idosos e imunossuprimidos; Drive do shopping Passeio das Águas: aplica dose de reforço da Pfizer em idosos, imunossuprimidos a partir de 18 anos e profissionais de saúde, além da segunda dose também da Pfizer;

aplica dose de reforço da Pfizer em idosos, imunossuprimidos a partir de 18 anos e profissionais de saúde, além da segunda dose também da Pfizer; Centro Municipal de Vacinação (CMV): atende excepcionalidades.

Balanço da imunização na capital

Dados da SMS apontam que, até a manhã desta segunda-feira (8), 84,12% da população acima de 18 já foi vacinada com a 1ª dose. Já quanto à segunda, somente 58,55% da população na mesma faixa etária foi imunizada. O objeto da administração municipal é vacinar ao menos 70% da população com as duas doses, incluindo crianças e adolescentes, que já estão sendo imunizados a partir dos 12 anos.