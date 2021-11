‘Nosso diamante continuará tendo de tudo’, diz Maraísa sobre filho de Marília Mendonça

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, publicou em suas redes sociais uma foto segurando o pequeno Léo, de quase dois anos, filho de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira (5/11).

Na publicação, Maraísa lamenta a morte da amiga, que também era parceira de projetos, mas garante que os sonhos continuarão. “E nossos sonhos ainda continuarão… Nunca será igual, porque a sua ausência me mata a cada segundo da minha vida! Mas esse nosso diamante continuará tendo tudo de melhor dessa vida! Nosso presentinho! A cara da mamãe! Nosso leão Léo.”.

Juntamente com a dupla Maiara e Maraísa, Marília Mendonça tinha lançado o projeto “As Patroas”, que está concorrendo ao Grammy Latino, e fariam uma turnê ainda em 2021.

Em outra publicação desta segunda-feira (8/11), Maraísa também destacou a força de Ruth Moreira, mãe de Marília. “De todas as mulheres que eu já conheci nessa vida, a senhora é, sem dúvida, a mais forte delas […] Por mais que eu queira transmitir em palavras a sua grandiosidade, eu não vou conseguir.”, escreveu.

Maraísa divulga última conversa com Marília Mendonça

Também nas redes sociais a cantora Maraísa divulgou a última conversa que teve com Marília Mendonça, antes do acidente na sexta-feira (5). “Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir”, escreveu no Twitter.

Compartilhando o registro com os fãs, Maraísa se declarou à Marília. Elas trocaram áudios com curta duração. “Amiga, te amo! Amo muito você”, diz. “Não esquece disso”, acrescenta.

Acidente

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu na sexta-feira (5/11), após a queda de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais. Ela estava à caminho de um show em Caratinga.

Além da cantora, a assessoria também confirmou a morte do produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião.

O velório da cantora e seu tio, Abicieli, aconteceu no Goiânia Arena, na capital goiana, no sábado (6) e ambos foram enterrados no cemitério Parque Memorial Serrado.