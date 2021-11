5ª edição do Morce-GO Vermelho abre inscrições para filmes de terror

Até o dia 20 de novembro estão abertas as inscrições para participar da 5ª edição do Morce-GO Vermelho. O festival vai selecionar filmes de terror para a exibição on-line, entre os dias 9 de dezembro e 12 de dezembro. Os produtores de terror, com com filmes produzidos a partir de 2018, têm acesso a ficha de inscrição pelo site do evento.

Os conteúdos audiovisuais serão avaliados por votação popular nos quatro dias de festival. Assim, os favoritos do público ficarão disponíveis por 30 dias na plataforma de streaming Cinebrac.

Segundo informações da organização, podem se inscrever filmes do mundo todo, que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo festival. Os filmes devem ser recentes (a partir de 2018). Também é preciso se enquadrar nas categorias curta, com até 25 minutos, ou longa, com duração acima de 40 minutos. Além disso, o filme tem que abordar a temática de terror, suspense ou horror.

A expectativa do festival é que as inscrições no Morce-GO Vermelho 2021 supere os 600 filmes, que foram avaliados no ano passado. Além das mostras competitivas, o evento terá ainda concurso de cosplay e debates.

“O Morce-GO se tornou ponto de referência para cineastas do mundo todo como um espaço importante para exibição de filmes no Centro-Oeste e, principalmente, com a participação local de cosplayers que vêem o festival como uma janela de celebração da arte”, contextualiza o diretor do festival, Cristiano Sousa.

Serviço: 5º Morce-GO Vermelho | Goiás Horror Film Festival

Inscrições: Gratuitas e até 20 de novembro pelo site

Mais informações: [email protected]