Corpo de Iris Rezende deve chegar às 11h no Hangar do Estado, diz Caiado

O corpo de Iris Rezende deve chegar nesta terça-feira (9), às 11h, no Hangar do Estado de Goiás, no Setor Santa Genoveva, na capital. A informação foi repassada pelo governador Ronaldo Caiado nas redes sociais. Entretanto, o horário preciso ainda não foi confirmado.

Do Hangar, o corpo segue para o Palácio das Esmeraldas, onde será velado pelos familiares. Em seguida, a cerimônia será aberta para que o público possa se despedir do político.

O cortejo com o corpo de Iris deve passar por diferentes pontos da capital, como Parque Mutirama, Paço Municipal e Avenida Anhanguera. O sepultamento está previsto para acontecer às 17h no cemitério Santana, na capital.

Caiado também decretou luto oficial de sete dias no estado em razão da morte do político. “Está decretado luto oficial. Nosso Estado chora a sua partida, meu amigo. Saudades.”, escreveu nas redes sociais.

Além disso, a Prefeitura de Goiânia e Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) também emitiram uma nota na manhã de hoje (9) decretando luto de sete dias. Na nota, a Alego relembrou a carreira pública de Iris Rezende, mencionando ainda uma homenagem feita na Casa ao político, pelos 62 anos de vida pública.

A Câmara Municipal, através de seu presidente Romário Policarpo, suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira (9) e decretou luto oficial de três dias.

Nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado lamentou a morte de Iris Rezende, que estava internado há três meses após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Durante minha campanha ao Senado Federal, passei a conviver frequentemente com Iris Rezende. A paixão por Goiás, o sentimento de paternidade por Goiânia, os gestos, as ações e a história comprovam o quanto Iris foi um homem público exemplar. Eu passei a ouvi-lo com muita frequência.

Foi político por mais de 60 anos sem perder sua capacidade de ouvir e de interagir com o povo. Nos mutirões, prática que alguns políticos achavam ultrapassada, mostrou o porquê de sua longevidade. Com humildade, determinação, recebia lições das pessoas mais simples e humildes. Antecipava o que o povo queria. Essa foi a lição número 1 para explicar Iris como referência nacional, tão querido, que transformou o MDB de Goiás num partido com pessoas tão apaixonadas e militantes Deixou um dos maiores legados na política do Brasil.

Eu o cito com frequência depois que assumi o executivo, quando me deparo com auxiliares dizendo que têm dificuldades para atingir metas: imaginem um governante no começo da década de 1980 construir mil casas em apenas um dia! Isso define bem quem foi Iris Rezende. Deixou escola, fez muitos discípulos, tem uma multidão de apaixonados que hoje sentem, choram a sua partida. Mas com certeza Iris estará lá em cima ensinando a prática dos mutirões e nos orientando a continuar aqui em Goiás fazendo a política com ética e dignidade. E a população reconhecendo sua trajetória de vida política.

A família decidiu fazer o velório e toda a cerimônia de despedida no Palácio das Esmeraldas. Iris terá todas as honras que merece do Estado de Goiás. Adeus, Iris Rezende. E saiba que a sua história continuará com os bons políticos de Goiás. Está decretado luto oficial. Nosso Estado chora a sua partida, meu amigo. Saudades.