Estão abertas as inscrições para casamento comunitário em Goiânia e região

A Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás (CGJGO), por intermédio do Tribunal de Justiça do Estado (TJGO), abriu nesta terça-feira (9/11) as inscrições para a realização do casamento comunitário. A previsão é que a celebração aconteça em março de 2022, em regime presencial.

As inscrições são feitas via internet, através do preenchimento de um formulário de inscrição preliminar. O casamento comunitário tem a intenção de legalizar a situação de muitos casais que vivem em regime de união estável, especialmente, aqueles que fazem parte do Programa Pai Presente, da Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás.

Outro benefício trazido pelo projeto, é proporcionar a união e realização de um sonho para aqueles que não têm condições financeiras para arcar com as despesas de um casamento civil. Encaixa-se nos pré-requisitos necessários para a inscrição, casais residentes e domiciliados em Goiânia e região metropolitana.

Entre as cidades compreendidas como região metropolitana estão os municípios de Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, Santa Bárbara de Goiás, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Para realizar as inscrições basta ter em mãos os dados pessoais do casal. A comissão responsável pela organização e execução do evento ainda não definiu a data, horário e local para a realização dos casamentos. Porém informou que assim que os detalhes forem definidos, serão divulgados no site do Tribunal de Justiça de Goiás, na CGJGO e nas redes sociais institucionais.

A Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás informou que durante a realização da cerimônia de casamento, os protocolos sanitários de biossegurança, recomendados pelas autoridades e órgãos de saúde, serão seguidos rigorosamente. Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os casais podem entrar em contato com a Diretoria de Planejamento e Programas da Corregedoria, através do e-mail: [email protected]