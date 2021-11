Goiânia decreta luto oficial de 7 dias pela morte de Iris Rezende

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, decretou nesta terça-feira (9/11) luto oficial de sete dias pela morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende Machado, que estava internado há três meses após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

De acordo com a prefeitura, ainda foi decretado ponto facultativo no município para que os servidores possam prestar as últimas homenagens ao líder político que será velado no Palácio das Esmeraldas.

“Foi com imensa consternação e muito pesar que eu a minha esposa, Thelma Cruz, recebemos a triste notícia do falecimento do sempre prefeito de Goiânia, Iris Rezende, depois de mais de três meses de uma árdua e corajosa luta pela vida. Nossas orações e sentimentos são dedicados à esposa, Dona Iris Araújo, aos filhos Ana Paula, Adriana e Cristiano, netos, demais familiares e a todos que sofrem com a partida de Iris”, lamentou Rogério Cruz em nota de pesar.

Confira a nota divulgada pelo prefeito de Goiânia sobre a morte de Iris Rezende