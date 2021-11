Morre, aos 87 anos, Iris Rezende; capital e Estado decretam luto oficial

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, morreu, na madrugada desta terça-feira (9/11). Aos 87 anos, o político estava tratando as complicações clínicas de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) desde o dia 6 de agosto. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Além disso, no último sábado (6/11) Iris foi intubado por causa de uma forte infecção.

O falecimento foi comunicado em nota de pesar divulgada no Instagram de Iris Rezende, por volta das 3h desta terça-feira (9/11), porém Iris teria morrido à 0h30. Ele é considerado uma referência política no Estado, tendo em vista sua longa e relevante trajetória de 60 anos na vida pública. Sua primeira eleição foi em 1958, quando foi eleito vereador da capital. Ademais, foi quatro vezes prefeito de Goiânia e governador do Estado por dois mandatos – de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994. Encerrou sua carreira como político em 2020.

Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que lamentou a morte do amigo e chegou a visitá-lo no hospital nos últimos dias, o corpo de Iris Rezende deve chegar às 11h ao Hangar do Estado. O corpo do líder do MDB em Goiás será velado no Palácio das Esmeraldas e a cerimônia será aberta ao público. O sepultamento, de acordo com a nota divulgada pela família, será no cemitério Santana, no bairro de Campinas, e está previsto para às 17h. Foi decretado luto de sete dias no Estado de Goiás.

Prefeitura de Goiânia decreta luto oficial e ponto facultativo

A Prefeitura de Goiânia decretou na manhã desta terça-feira (9/11) luto oficial por sete dias e ponto facultativo no Paço Municipal a partir das 12h, em razão da morte de Iris Rezende. Todavia, a medida não se aplica aos serviços de urgência e emergência em diferentes pastas, órgãos e entidades públicas com plantão permanente e atendimento ao público. O mesmo vale para a Semana Nacional de Conciliação, que será realizada normalmente.

O prefeito Rogério Cruz e a primeira-dama Thelma Cruz lamentaram o falecimento do ex-prefeito Iris Rezende e exaltaram sua “árdua e corajosa luta pela vida.”