Morre o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende de 86 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (9/11), no Hospital Vila Nova Star, onde estava internado, em São Paulo. A confirmação da morte foi dada pela assessoria após uma piora no estado de saúde do político no último sábado (6), que precisou ser novamente entubado.

Iris Rezende estava internado há três meses, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH). Segundo boletim médico divulgado no sábado (6), devido a um quadro de pneumonia, foi realizada a intubação orotraqueal para suporte ventilatório invasivo”.

Ainda segundo a nota, Iris estava em estado grave, porém “estável, sem complicações cardiovasculares ou neurológicas”. Entretanto, nesta terça (9), Iris não resistiu e faleceu.

O corpo será velado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O enterro será no cemitério Santana, também na capital de Goiás, às 17h desta terça.

Relembre a internação do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende

O político foi internado no dia 6 de agosto, em Goiânia, após sentir fortes dores de cabeça, quando foi submetido a uma cirurgia para retirada de coágulo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Após o procedimento, Iris foi intubado e ficou internado na UTI, de onde recebeu alta no dia 16 de agosto. No dia 21 de agosto, o político voltou novamente para a UTI após sofrer uma convulsão. Ele foi sedado e intubado por precaução.

Dois dias depois, Iris foi extubado e passou por redução na medicação para controle da pressão. No dia 25, ele teve alta da UTI e retornou para o quarto do Instituto de Neurologia de Goiânia. No dia 31 de agosto, ele voltou novamente para a UTI do Instituto e, posteriormente, foi transferido para São Paulo, para o Hospital Vila Nova Star.

Na unidade de saúde, Iris apresentou melhoras progressivas e chegou a caminhar pelos corredores. Ele também tinha iniciado a alimentação via oral. No último dia 20 de outubro, Iris reiniciou o tratamento com antibióticos após um aumento de secreção pulmonar. No sábado (6/11), Iris foi novamente entubado, mas acabou falecendo hoje.