Mostra Kzulo 2021 acontece em Goiânia e se inspira no sertanejo

Idealizada em 2017 e tendo como sede por três edições o município Anápolis, em 2021 a Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo está repleta de novidades. A começar pela chegada a Goiânia. Assim, na capital pela primeira vez, o evento se instalou na Rua T-3, no Setor Bueno e vai apresentar ao público 21 ambientes desenvolvidos por 25 profissionais do segmento. A visitação acontece até o dia 18 de dezembro e o ingresso custa 60 reais.

Os arquitetos, designers e urbanistas locais tiveram como desafio o tema: Raiz Sertaneja. Ou seja, a decoração vai mostrar a trajetória de vários artistas deste gênero musical tão popular em Goiás e no País. Dessa forma, a ideia da Mostra Kzulo é contar histórias por meio dos ambientes, celebrando profissionais consagrados ou dando visibilidade a novos talentos.

Porém, aos visitantes cabe uma ressalva. Não é só de música que vive o universo sertanejo, que serve de inspiração nesta edição. Os ambientes da Mostra Kazulo 2021 querem englobar toda a cultura que circunda o sertanejo, incluindo, por exemplo, aspectos como a religiosidade, a gastronomia, a moda e outras expressões artísticas.

Ação de responsabilidade social

Como ação de responsabilidade social, o evento revitalizou a área de convívio da Casa de Apoio São Luiz. O projeto é do arquiteto Lucas Fasi. A instituição resgata a história e é uma homenagem ao cantor Leandro, que faleceu em 1998, em decorrência de um câncer. Além disso, a dupla Leandro e Leonardo está entre os homenageados da mostra.

A história da Mostra Kazulo

A Mostra Kzulo surgiu em 2017, em Anápolis, como primeiro evento local voltado para a arquitetura. A primeira edição foi realizada em uma residência por Oscar Niemeyer. O sucesso deu fôlego para que nos anos de 2018 e 2019 também ocorressem mostras, quando foram contadas as histórias da família de Antônio Luiz de de Pina e da comunidade árabe.

“Quando decidi fazer a mostra em Anápolis, me ancorei no fato da cidade ter uma economia forte e universidades que formam profissionais tanto de arquitetura quanto de engenharia. O evento foi muito bem recebido e acolhido por essas pessoas e as edições seguintes foram inevitáveis”, afirmou Joseane Pereira, diretora geral e fundadora da Kzulo.

O ano de 2021 marca a expansão da Mostra Kzulo. Além de chegar em Goiânia, há uma edição especial na cidade de Marabá (PA). Além disso, o tema por lá também remete ao local: Riquezas do Pará. A região é conhecida pela mineração.

Serviço: Mostra Kzulo Goiânia 2021

Endereço: Av. T-3, nº 2016, no Setor Bueno, Goiânia – GO

Quando: De terça a sexta-feira, das 18h às 22h; Sábado e domingo, das 12h às 22h | Até 18 de dezembro

Ingresso: R$ 60,00 (inteira) pelo site