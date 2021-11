Plataforma sobre cidades cria Concurso Nacional de Mobiliário Urbano

Tem em mente um projeto de mobiliário urbano de fácil construção em mente? Que tal inscrevê-lo em um concurso que pode viabilizar a sua ideia como solução para pessoas, organizações e entidades? É para isso que a plataforma COLAB Cidade (Laboratório Colaborativo para a Cidade Contemporânea Pós-Pandêmica), de Goiânia, abriu inscrições para o Concurso Nacional de Mobiliário Urbano, que vão até o dia 28 de novembro.

Serão aceitos projetos de todo o Brasil, que sejam de fácil construção (faça você mesmo), replicação, baixo custo e atendam, ao menos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS-ONU). Além disso, os projetos devem ser disponibilizados em open source (código aberto, com licenciamento livre). As inscrições acontecem pelo site do concurso.

De acordo com a COLAB Cidade, o objetivo do Concurso Nacional de Mobiliário Urbano é “partilhar soluções, ajudando que outras pessoas e organizações possam realizar melhorias em seus territórios de forma autônoma”. Além disso, serão premiados os três melhores projetos, que são avaliados por um júri. Também é contabilizado o voto popular, realizado através das redes sociais.

Quem enviar projetos que atendem às exigências do edital também fará parte de um e-book divulgado gratuitamente no final do evento, previsto para 10 de dezembro. A exposição dos trabalhos no material acontece juntamente com o registro de conversar e workshops realizados pelo COLAB Cidade sobre o futuro das cidades contemporâneas neste mês de novembro. Também haverá um Repositório de Ideias.

Dessa forma, o projeto COLAB Cidade busca ativar e potencializar as redes cidadãs estimulando a colaboração. Ademais, pretende inspirar cidades melhores, partilhando ferramentas e boas práticas. O concurso, segundo a plataforma, “reforça a participação cidadã e o potencial da sociedade em criar ferramentas para cidades acessíveis”.

O laboratório colaborativo é uma iniciativa conjunta da Sobreurbana, do Coletivo Centopeia, do Instituto Bacae e da Vulgo Arquitetura (Goiânia). Além disso, tem patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO).

Serviço: Concurso Nacional de Mobiliário Urbano

Período de inscrições: Até 28 de novembro

Onde se inscrever: Confira o edital AQUI