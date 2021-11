Projeto Quinta Maravilha reestreia no Centro Cultural Martim Cererê

O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, promove nesta quinta-feira (11/11) a primeira edição da nova temporada do Projeto Quinta Maravilha. Assim, o evento, que começa a partir das 18h, tem na programação os DJs Caveira e Liara. A entrada no local custa R$ 6.

A Quinta Maravilha tem, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), o objetivo de “experimentar formatos e situações que dialoguem com as demandas atuais”. Assim, o projeto convida um grupo ou artista diferente para se apresentar quinzenalmente no happy hour, entre 18h e 22h. Dessa forma, os artistas sempre serão recebidos pela atração residente, que será o DJ Caveira. O evento busca exaltar ainda a canção brasileira, a cultura popular e a mistura dessas tradições com a música atual.

O Centro Cultural Martim Cererê sempre recebeu projetos de continuidade, sendo alguns deles semanais, como a Quinta Ativa, Low Amp, Aqui Jazz e Temporada Cererê. Segundo a Secult Goiás, estas ações são importantes “para formação de público qualitativo e para ocupação do espaço público, movimentando o cenário cultural da cidade de modo diversificado, com foco na democratização do acesso ao espaço cultural tanto para produtores, artistas e também para a comunidade”

O Martim Cererê é um dos espaços culturais mais importantes de Goiânia e do Estado de Goiás, e retomou as atividades presenciais após uma pausa de dois anos em razão da pandemia provocada pela Covid-19. A programação segue até o fim do ano. De acordo com a Secult Goiás, todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades locais foram seguidos.

Serviço: Projeto Quinta Maravilha | Martim Cererê

Quando: Quinta- feira (11/11)

Horário: 18h às 22h

Onde: Centro Cultural Martim Cererê – Rua 94-A, Setor Sul

Entrada: R$6

Convidados: Dj Caveira e DJ Liara