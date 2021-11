Festival Bar em Bar 2021: 48 bares e restaurantes participam em Goiânia

O Festival Bar em Bar 2021, o maior no segmento de bares do Brasil, acontece em 48 bares e restaurantes de Goiânia neste ano. Assim, será realizado entre os dias 11 de novembro e 28 de novembro, e tem como tema “Saúde, vamos brindar à vida”. O evento acontece em mais de 600 bares de todo o País, chegando a 50 cidades de 17 estados.

“O tema do festival não poderia vir em melhor hora. Os bares foram extremamente prejudicados por fechamentos. Assim, precisamos continuar a retomada, de forma segura. Mais do que nunca é preciso celebrar a vida”, diz o presidente do Conselho de Administração Nacional da Abrasel, Paulo Nonaka.

Para participar do Festival Bar em Bar 2021, bares e restaurantes de Goiânia criaram uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio. Além disso, estas novas criações serão oferecidas por um preço promocional.

Dessa maneira, entre os participantes é possível encontrar diversos tipos de prato, bem como preços para todos os bolsos. O Festival Bar em Bar tem pratos a partir de R$ 17, com a maioria sendo petiscos para duas pessoas.

Para conferir os restaurantes participantes, os pratos e demais informações sobre o festival basta acessar AQUI. Além disso, todos os participantes terão banners e material de divulgação nos estabelecimentos. Assim fica fácil identificar o petisco participante do festival, bem como seu valor.

Serviço: Bar em Bar 2021 Goiânia

Quando: De 11 a 28 de novembro

Bares participantes: barembar.com.br/estados/goias/goiania/