Lissauer Vieira leva gabinete itinerante para Região Oeste

O deputado estadual, e também atual presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira dará continuidade ao Programa Mandato de Todos – Gabinete Itinerante, no próximo sábado (13/11). O programava visitará a Região Oeste do estado.

Durante todo o dia, o parlamentar estará em Piranhas para audiências com o prefeito, secretários e vereadores do município e também de cidades próximas como Aragarças, Palestina, Doverlândia, Balisa, Caiapônia, Arenópolis e Bom Jardim.

De acordo com Lissauer, a iniciativa busca facilitar o acesso das lideranças municipais ao seu gabinete, buscando discutir e atender da melhor forma possível as demandas dos municípios.

“Precisamos estar cada vez mais próximos da população, conhecendo a realidade e as necessidades de cada município”, explica o presidente da Alego. “Com esse programa, queremos estreitar essa relação com os chefes dos Executivos municipais e também com toda a sociedade, colocando o nosso gabinete à inteira disposição da comunidade”, completa ele.

Através do programa Mandato de todos – Gabinete Itinerante, o deputado estadual Lissauer Vieira reforça sua conduta municipalista e intensifica a autuação da Assembleia Legislativa de Goiás em favor às cidades do interior.

Esta é a segunda edição do programa que começou atendendo aos municípios da região de Itarumã. Lissauer deixa claro e reafirma que “a nossa intenção é chegar nos quatro cantos de Goiás. Não podemos limitar a nossa atividade parlamentar, fomos eleitos para trabalhar pelas pessoas e esse é o nosso papel enquanto representantes públicos”.