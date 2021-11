Ministério Público denuncia PM e mais um por estupro coletivo em Águas Lindas

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu denúncia contra um policial militar (PM) e mais um homem, que é representante comercial, suspeitos de estupro coletivo contra uma jovem 25 anos, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Os dois suspeitos estão presos na unidade prisional do município desde outubro, quando o crime aconteceu. De acordo com a promotora de Justiça Renata Caroliny, que fez a denúncia, ambos devem responder pelo crime conforme o Código Penal.

De acordo com o MP, a vítima afirmou que foi violentada por outros três homens, que não foram identificados. Por isso, também foi solicitada a reabertura do caso para as devidas apurações. Além disso, também foi solicitada a fixação do pagamento de uma indenização à jovem.

A defesa do PM afirmou que ainda não teve acesso à denúncia, mas o posicionamento é o mesmo, “pela negativa dos fatos.” Já a defesa do representando comercial mudou, por isso o novo advogado não foi localizado. Espaço segue aberto.

Relembre o caso de estupro coletivo em Águas Lindas

Relatório do Instituto Médico Legal (IML) comprova que uma jovem, de 25 anos, foi vítima de estupro coletivo em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Até o momento, três homens foram presos suspeitos de envolvimento no crime, entre eles está um Policial Militar (PM) do DF.

De acordo com o delegado Fernando Lobão, o relatório comprova a materialidade delitiva, pois aponta que há secreções, que são vestígios de abuso sexual, além do risco de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.

O crime aconteceu na madrugada do dia 9 de outubro durante uma festa que a jovem estava. Ela conta que foi levada para um quarto por duas mulheres para dormir. Em seguida, o policial teria entrado no cômodo armado, a ameaçado e começado os abusos.

Na sequência, outros homens entraram no quarto e também violentaram sexualmente a jovem. Segundo o delegado, um dos suspeitos a violentou duas vezes.