Campanha Papai Noel dos Correios será lançada nesta sexta (12), em Goiânia

Na próxima sexta-feira (12), o Estado de Goiás receberá o lançamento da campanha de solidariedade natalina Papai Noel dos Correios 2021. A abertura da campanha acontecerá às 09h da manhã, no auditório do edifício sede da empresa em Goiânia, localizado na Praça Cívica.

Dentre os convidados para a cerimônia estão o superintendente estadual dos Correios, Eugênio Montenegro, representantes das Secretarias de Educação parceiras do projeto, os padrinhos que doam os brinquedos e também o Papai Noel.

Campanha Papai Noel dos Correios

A campanha de natal Papai Noel dos Correios foi criada há mais de 30 anos. Sendo uma iniciativa dos Correios e com o auxílio de toda a sociedade goiana, o projeto já presenteou milhares de crianças em todo estado ao longo dos anos.

A iniciativa presenteia crianças matriculadas na rede pública de ensino até o 5º ano, crianças em situação de vulnerabilidade com até 10 anos de idade e crianças PcD em qualquer idade. Este ano, o Papai Noel dos Correios será feito de forma híbrida (online e presencial), seguindo todos os protocolos de segurança.

Para participar a criança deverá escrever uma cartinha para o Papai Noel falando o que gostaria de ganhar neste Natal. A carta deverá ser enviada, preferencialmente, via internet.

Para ser um padrinho não há pré-requisitos, estando a campanha aberta para a sociedade em geral. Milhares de cartinhas estão disponíveis no blog do projeto. Para aqueles que desejam adotar uma carta de forma presencial, é importante se atentar as datas, locais e horários de atendimento, pois os pontos de adoção podem variar em cada Estado.

Vale lembrar que será aceito apenas uma cartinha por criança e que os padrinhos só terão as informações de identificação do apadrinhado no momento da entrega do presente.

Para mais informações sobre a campanha solidária Papai Noel dos Correios, basta acessar o Blog do Papai Noel