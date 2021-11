Orquestra Filarmônica apresenta concerto de música romântica

Que tal um pouco de romantismo nesta sexta-feira (12/11)? A Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) realiza, às 20h, no Teatro Goiânia, no Centro, um passeio por repertórios consagrados da música romântica europeia. Ou seja, será a oportunidade de apreciar esse estilo musical, mas com uma seleção apurada e a regência de Mariana Menezes, uma das mais jovens e reconhecidas maestrinas do Brasil.

Além disso a apresentação é gratuita e segue protocolos de prevenção contra a Covid-19. Assim, a plateia terá 260 lugares disponíveis, o que equivale a 50% da capacidade do teatro. O uso de máscara no local é obrigatório.

De acordo com informações da Orquestra Filarmônica de Goiás, entre as músicas românticas que compõem o programa, estão composições de Bedrich Smetana e Antonín Dvorak (República Tcheca) e Robert Schumann (Alemanha). O repertório transmite as paisagens calmas desses países. Ademais, têm como tema a primavera.

A apresentação é especial para Mariana Menezes, que é a primeira regente associada da história da orquestra. “O programa vai apresentar uma ampla variedade de sonoridades e estilos em um só concerto, desafiando tanto à orquestra quanto a mim mesma e compartilhando com o público a rica diversidade de expressões musicais, que apenas uma orquestra poderia transmitir”, explicou a maestrina.

Segundo concerto presencial da OFG em 2021

Após quase dois anos afastada dos palcos por causa da pandemia, a apresentação com música romântica europeia é apenas a segunda da Filarmônica em 2021. Atualmente, a gestão da orquestra é feita pela Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o governo estadual. A forma de adminitração é resultado de um convênio entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e a Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape).

Além disso, a Orquestra Filarmônica de Goiás é parceira da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. Assim, os músicos vão trabalhar lado a lado com os alunos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Segundo informações do governo de Goiás, o objetivo é ajudar a construir uma conexão duradoura entre os dois grupos.

Serviço: Concerto Música Romântica Europeia da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG)

Quando: Sexta-feira (12/11), às 20h

Local: Teatro Goiânia, no Centro

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa da apresentação: Livre

*Com informações do site da Sedi