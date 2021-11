Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, será reaberto

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) irá reabrir ao público, em formato presencial, o Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Assim, após mais de um ano fechado, devido a pandemia da Covid-19, quem quiser poderá visitar o espaço de terça a sábado, das 8h às 17h. Além disso, aos domingos e feriados, das 8h às 13h. A entrada é gratuita.

Durante o período de fechamento à visitação pública, o Governo de Goiás reformou o local. Dessa forma, foram cerca de R$ 130 mil investidos na revitalização de alguns ambientes da construção que data do século XVIII.

Segundo o coordenador da unidade, José Filho Costa Pereira, as reformas se iniciaram no dia 30 de abril deste ano e tiveram o objetivo de preservar a estrutura física do Palácio. Foram executados serviços de pintura das paredes, reformas de esquadrias de janelas e portas, bem como a substituição do assoalho de madeira de três quartos do imóvel e do gabinete do governador. Ademais, o novo piso foi submetido a tratamento com cupinicida para garantir longevidade à estrutura e a preservação de suas características barrocas.

Mais sobre o Palácio Conde dos Arcos

Localizado na Praça Tasso Camargo, no centro histórico da cidade de Goiás, o Palácio Conde dos Arcos, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial em 2001. O local foi a primeira sede dos governadores da província (1748). O prédio conta a história dos regentes de Goiás, e foi construído em 1751 pelo primeiro governador do Estado, Dom Marcos de Noronha (1749-1755), conhecido como “Conde dos Arcos”.

A partir de sua inauguração, o museu passou por várias reformas, restaurações, remodelações e ampliações. Porém, sempre conservou suas características originais e sua importância histórica. Hoje, o espaço funciona como um centro de atividades culturais. O local possui mais de 30 cômodos, três pátios com jardins, o maior deles em estilo português. Além disso, um rico acervo de mobiliário e peças antigas.

Considerado como um pedaço importante da história de Goiás, desde seus períodos mais remotos, o Palácio Conde dos Arcos é um ótimo ponto turístico para goianos e visitantes que queiram entender um pouco mais sobre o desenvolvimento da história da região ao longo dos anos.