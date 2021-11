Prefeitura volta a liberar funcionamento de Feira Hippie às sextas-feiras

A Feira Hippie, uma das maiores da América Latina e também uma das mais tradicionais de Goiânia, voltará a funcionar às sextas-feiras. A medida foi tomada pela prefeitura da capital, que revogou portaria que permitia o funcionamento da feira somente aos sábados e domingos. Assim, segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), a mudança aconteceu devido ao avanço da vacinação contra Covid-19 na cidade.

O documento que libera o funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras deverá ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (11/11). Dessa maneira, o retorno já será autorizado a partir do dia 19 de novembro.

“Eu tenho trabalhado constantemente para que voltemos ao nosso normal em Goiânia. E o funcionamento da Feira Hippie às sextas-feiras foi uma promessa de campanha do prefeito Maguito Vilela e eu vou cumprir essas promessas”, declarou o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

O chefe do Executivo afirmou que a decisão foi tomada após muito diálogo com os secretários envolvidos na volta, como o da Saúde, Durval Pedroso. pois é preciso segurança sanitária na retomada, devido a pandemia da Covid-19

Titular da Sedec, Paulo Henrique Rodrigues Silva reforça a importância da ação para a categoria. “Por conta da pandemia, os feirantes foram muito afetados. O retorno às sextas-feiras trará a esperança de um retorno financeiro positivo para esses trabalhadores”, enfatiza.

Feira Hippie

A Feira Hippie se localiza entre a Rua 44 e o Terminal Rodoviário de Goiânia, no Setor Norte Ferroviário. Dessa forma, tem cerca de cinco mil feirantes cadastrados. O funcionamento aos sábados e domingos já havia sido liberado em março deste ano.