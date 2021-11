Proclamação da República: rodovias goianas terão intensa fiscalização no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início, à meia-noite desta sexta-feira (12/11), a Operação Proclamação da República. Nas vias federais que cortam o Estado de Goiás, a fiscalização terá duração de quatro dias, devendo ser finalizada na próxima segunda-feira (15).

Com prioridade nas fiscalizações de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões causadas por acidentes, tais como embriagues e ultrapassagem indevida, os policiais rodoviários estarão atentos também ao uso de equipamentos obrigatórios que influenciam diretamente na segurança dos usuários das rodovias.

A PRF estima que o pico de movimento nas rodovias acontecerá entre sexta-feira a tarde e sábado de manhã. Isto porque o feriado nacional de Proclamação da República será em uma segunda-feira, fazendo com que a quantidade de veículos nas estradas aumente. Já em relação à volta para casa, a estimativa é de que o fluxo maior seja durante a tarde e noite de segunda-feira.

Durante o feriado, nas rodovias de pista simples, estará proibido a veiculação de caminhões bitrem, veículos com dimensões excedentes e caminhões cegonha entre as 16h e 22h de sexta-feira, durante a manhã de sábado, e das 16h às 22h de segunda-feira (15).

PRF alerta para os perigos e cuidados de ultrapassagens em pista molhada

Atrelado a quantidade de colisões e ultrapassagens indevidas registrado no último feriado de Nossa Senhora Aparecida, a Policia Rodoviária Federal ressalta aos condutores que tenham cuidado e analisem bem o momento de realizar uma ultrapassagem.

Os agentes rodoviários federais reforçam que mesmo que em local permitido, a manobra requer tempo e espaços seguros para que seja feita de forma adequada e tranquila.

Um ponto que requer atenção especial do condutor é em relação a pista molhada. Em caso de chuva, a velocidade do veículo deve ser reduzida, com maior distância entre os veículos, faróis ligados, sistema de iluminação e pneus em perfeito estado de uso e funcionamento.