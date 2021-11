Goiânia abre seleção para mais de 500 vagas para a Educação; veja como se inscrever

A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta sexta-feira (12/11) o edital do Processo Seletivo Simplificado para a substituição de servidores efetivos.

Serão 576 vagas temporárias para os cargos de pedagogia, professor de artes visuais, história, geografia, matemática, ciências, português, inglês, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional. A avaliação para todos os cargos acontecerá mediante a somatória dos pontos obtidos através de formação e experiência profissional.

As oportunidades são voltadas para suprir servidores que estão afastados por licenças médicas, licenças‐maternidade, licenças por motivo de doença em família, licenças‐prêmio por assiduidade, licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença para tratar de interesse particular, licença para desempenho de mandato classista, bem como outros afastamentos legais.

A Prefeitura de Goiânia deixa claro que essas vagas não podem ser efetivadas, pois o titular do cargo retornará às suas funções assim que o motivo do seu afastamento for suspenso.

Ao considerar que o serviço de Educação deve ser contínuo e ininterrupto, dentro dos dias letivos estipulados no calendário anual, as contratações temporárias possibilitam o funcionamento normal das atividades educativas nas instituições.

As inscrições são regionalizadas pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e devem ser feitas através do site da Prefeitura de Goiânia, no ícone Concursos e Seleções, no link “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Educação – Edital nº 001/2021”.

As inscrições estarão abertas no período de 25 de novembro a 01 de dezembro de 2021. A validade do processo seletivo é de um ano, a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do Município. O contrato temporário poderá ser prorrogado por mais um ano, de acordo com a necessidade.

Segue abaixo o cronograma do processo seletivo simplificado:

12/11/2021 – Publicação do Edital

26/11/2021 – Abertura das Inscrições

02/12/2021 – Encerramento das Inscrições

13/12/2021 – Divulgação do Resultado Preliminar

14/12/2021 – Abertura de Recursos contra o Resultado Preliminar

15/12/2021 – Prazo Final para Recursos contra o Resultado Preliminar

21/12/2021 – Divulgação do Resultado Final / Homologação do Processo Seletivo Simplificado

21/12/2021 – Resultado do Recurso