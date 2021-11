Grupo é suspeito de fornecer placas de veículos de forma irregular, em Goiás e no DF

Um grupo suspeito de confecção e fornecimento de placas de veículos de forma irregular foi alvo de uma megaoperação na manhã desta sexta-feira (12/11), em Goiás e no Distrito Federal (DF).

A Operação Réplica cumpriu, ao todo, 26 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nos municípios de Luziânia, Silvânia e Vianópolis, em Goiás, e em Brasília. A ação foi feita pela Polícia Civil do Estado de Goiás e Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Itumbiara (Gepatri) e da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

Grupo suspeito de fornecer placas de veículos de forma irregular seria o elo entre ladrões

De acordo com as investigações, os envolvidos seriam o elo que vincula os ladrões de carros e motocicletas com aqueles responsáveis por clonar veículos. A polícia apurou que duas famílias atuavam em conexão, transportando placas veiculares provenientes do SIA para Luziânia e vice-versa.

A família do SIA era formada por pai, filho e nora, os quais produziam placas para fornecimento em Luziânia, bem como para atender a demanda de criminosos do Distrito Federal. Já a família de Luziânia, formada por tia e sobrinhos, também atuava na confecção de placas, ainda que utilizasse empresas credenciadas junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (DETRAN-GO) e estabelecidas na cidade.

Outro suposto envolvido, segundo a PCGO, é um funcionário público da prefeitura de Silvânia, que tinha o cargo de Superintendente de Trânsito da cidade. Ele seria o responsável pelo recebimento de placas irregulares e o fornecimento de matrizes alfanuméricas para a confecção de placas de motocicleta no padrão cinza.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram interrogados, presos e encaminhados à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, em Goiás, por determinação da magistrada responsável pelo caso. Eles permanecerão à disposição do Poder Judiciário.