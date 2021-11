Preso em Anápolis suspeito de matar adolescente por causa de dívida do pai

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na manhã desta sexta-feira (12/11) um homem, de 25 anos, suspeito de matar um adolescente de 14 anos em Anápolis. O crime aconteceu em 2019, no Setor Jardim Alvorada.

De acordo com as informações do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) do município, o menor foi morto a tiros devido ao envolvimento do seu pai, um ex-detento, com o tráfico de drogas.

O delegado titular da GIH, Wlisses Valentim, disse que o suspeito foi até a casa da vítima com a intenção de cobrar do pai do garoto uma dívida referente a comercialização de drogas.

“Como ele não estava em casa, o homem teria se irritado e atirou diversas vezes contra o adolescente”, que morreu no local”, explica o delegado responsável pelo caso.

O acusado já possui passagens por tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de armas. Foragido desde a data do crime, após a prisão, o homem esta sendo indiciado por homicídio qualificado, pois não proporcionou para a vítima a possibilidade de reação e/ou defesa.

Detido no presídio local da cidade de Anápolis, o investigado se encontra à disposição da justiça.

Outro caso envolvendo o homicídio e tráfico de drogas em Goiás

Através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), informou que um trio foi preso suspeito de homicídio de um jovem, de 20 anos de idade, no condomínio Nelson Mandela I, em Goiânia.

O crime aconteceu em julho de 2021. De acordo com as informações obtidas na investigação, o motivo do homicídio seria a disputa entre facções criminosas pelo domínio de pontos para a comercialização de drogas.

Apurou-se que a vítima já estava sendo observada já há algum tempo. Os integrantes da facção rival esperavam apenas o momento certo e oportuno para realizarem a ação.

O delito ocorreu no condomínio em que a namorada da vítima residia. De acordo com as investigações, dois suspeitos ficaram responsáveis por fazer campanas no local do delito até que visualizassem a vítima.

No dia do crime, o terceiro suspeito foi avisado da presença do jovem assim que ele chegou ao local. Conforme registros das câmeras de monitoramento interno, por volta das 20h a vítima deixa o condomínio em um veículo juntamente com a namorada e outras duas mulheres.

É neste momento que o terceiro suspeito se aproxima e efetua quatro disparos contra o rapaz, que veio a falecer no local. Em relação ao cumprimentos dos mandados, a Polícia Civil informou que um menor, vinculado ao grupo criminoso foi apreendido. A informação sobre o menor é que ele praticava atos infracionais análogos ao tráfico de drogas.

Apurou-se também que a inimizade entre os investigados e o alvo iniciou-se há certa de um ano, no momento em que a vítima passou a comercializar drogas na região do Vera Cruz para outra facção criminosa. Acredita-se que a desavença tenha ficado ainda mais evidente depois que a vítima comemorou a morte de criminosos da facção rival soltando foguetes na região.

Mediante às inúmeras provas, os investigados foram apreendidos temporariamente pelo crime de homicídio duplamente qualificado e os autos do processo foram remetidos à justiça.