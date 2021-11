Criança de 8 anos é atropelada em Goiânia e motorista foge do local

Uma menina de 8 anos de idade foi arremessada a uma distância de 17 metros após ser atropelada por um motorista em alta velocidade. O acidente aconteceu na tarde de domingo (14/11) em uma rua na Vila Mutirão I, localizada em Goiânia.

De acordo com as apurações o atropelamento aconteceu por volta das 14h15, quando a menina, que estava na festa de aniversário da avó, atravessava a rua para ir brincar com outras crianças em um campo de futebol. Um veículo modelo saveiro veio em alta velocidade, atingiu a menina e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

A própria família da vítima a levou para o hospital e, segundo relatos, após a colisão a criança foi encontrada sem forças e com os lábios roxos. A menina foi encaminhada, em um carro de passeio, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), e a sua situação é considerada grave.

O boletim médico informou que a menina foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está respirando com o auxílio de aparelhos. O motorista ainda não foi identificado.

Quanto a sinalização do local do acidente, moradores e testemunhas relatam que a via onde o atropelamento aconteceu fica localizada próximo a uma escola, desta forma a velocidade máxima permitida é de 30 km/h. Todavia os motoristas não respeitam ao limite de velocidade. A rua não conta com faixas de pedestres, quebra molas ou qualquer outro tipo de sinalização.

O trabalho de investigação do caso tem sido feito pela própria família da vítima, através de relatos de testemunhas. A única providência tomada pelos familiares foi informar que sobre a existência de câmeras de segurança próximo ao local do atropelamento. A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito não foi informada oficialmente sobre o acidente.