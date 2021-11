Acidentes em rodovias federais goianas deixam 2 mortos e 20 feridos no feriado 

Durante o feriado prolongado de Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 23 acidentes nas rodovias federais goianas que deixaram duas pessoas mortas e outras 20 feridas. A operação começou na última sexta-feira (12) e terminou nesta segunda-feira (15).

De acordo com a PRF, foram flagradas 2.152 infrações infrações de trânsito nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Das irregularidades flagradas, 253 foram ultrapassagens indevidas, 159 condutores ou passageiros sem cinto de segurança, 22 crianças transportadas fora do dispositivo adequado e 37 condutores dirigindo sob efeito de álcool.

Durante os quatro dias da operação, 5,4 mil veículos foram fiscalizados e cinco mil pessoas também passaram pelos procedimentos de fiscalização. Ações de educação para o trânsito também foram desenvolvidas em todo o estado, como mais uma ferramenta utilizada pela PRF para conscientizar os motoristas sobre as responsabilidades no trânsito.

Como o feriado de Proclamação da República no ano passado foi no domingo, não impactou no movimento nas estradas. Já em 2019 a PRF realizou a Operação Proclamação e registrou 24 acidentes, que deixaram ferimentos em 32 pessoas e causaram a morte de duas pessoas nas rodovias goianas, de quinta (14) a domingo (17).

Acidentes em rodovias federais goianas

As duas mortes registradas durante o feriado aconteceram em acidentes na BR-060 e BR-153. O primeiro ocorreu na tarde do último sábado (13), em Guapó, quando um veículo de carga bateu na traseira de outro caminhão. O motorista do veículo que estava atrás não resistiu aos ferimentos.

O outro acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira (15/11), em Porangatu, na região norte do estado. Uma colisão frontal entre um veículo de passeio e um caminhão matou o motorista do carro, de 61 anos.

Entorno do DF

Em outro caso registrado no sábado (13) pela PRF do Distrito Federal, uma pessoa ficou ferida na BR-040, em Luziânia, no Entorno do DF. O acidente envolveu dois carros e um motociclista.

A equipe da PRF constatou que dois dos envolvidos dirigiam sob influência de álcool. Um homem de 54 anos, condutor (não habilitado) do veículo Fiat Palio, e um homem de 44 anos, condutor do veículo Fiat Uno, foram presos após realizarem o teste de etilômetro com resultados 0,95 mg/l e 0,56 respectivamente. O motociclista envolvido no acidente ficou ferido e foi socorrido pela equipe da concessionária da rodovia.