Boletos emitidos durante a Semana Nacional de Conciliação vencem hoje (16)

A Prefeitura de Goiânia informou nesta terça-feira (16/11) que os boletos de negociação de débitos realizados durante a Semana Nacional da Conciliação em Goiânia vencem hoje às 2h59min. Após este prazo, todos os boletos serão cancelados e os descontos perdidos, pois não será possível aderir novamente aos descontos.

O vencimento estipulado para hoje são referentes a primeira parcela de boletos e também para pagamentos à vista. Caso o cidadão necessite emitir a 2ª via do boleto de parcelamento é possível retira-la pelo site da Prefeitura de Goiânia.

O cliente que optou pela quitação do débito à vista, não há possibilidade de retirar um novo boleto. Desta forma o único boleto válido é o Documento de Arrecadação Municipal (Duam), emitido durante a Semana Nacional de Conciliação.

Sobre a Semana Nacional da Conciliação em Goiânia

A Semana Nacional de Conciliação aconteceu entre os dias 8/11 e 12/11, com intenção de oferece oportunidades para cidadãos que desejavam negociar suas dívidas com o município de Goiânia.

A Prefeitura de Goiânia ofertou mais de mil vagas para acordos de débitos referentes aos impostos Predial e Territorial Urbano (IPTU/ITU), Sobre Serviços (ISS) e Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI), além de taxas; contribuições; multas administrativas; por descumprimento de obrigações acessórias; provenientes de contratos, de aluguéis, indenizações, restituições, sentenças judiciais transitadas em julgado, entre outros tipos de créditos não tributários.

O pagamento à vista também foi uma opção para quem não desejava sair de casa e também queira ter uma dedução maior no pagamento. O Documento Único de Arrecadação Municipal (Duam) esteve disponível durante os cinco dias (8/11 a 12/11) com 99% de desconto sobre juros e multa.

Locais de atendimento na Semana Nacional de Conciliação, em Goiânia

De acordo com a prefeitura de Goiânia, o hall do Paço Municipal esteve com uma estrutura montada para receber os contribuintes. Além disso, as cinco unidades do Atende Fácil também atenderam os clientes para assuntos referentes à Semana Nacional da Conciliação.

As negociações foram destinadas à pessoas físicas e jurídicas, com débitos ajuizados ou não, ou até mesmo protestados em cartório, com descontos de até 99% sobre juros e multa, dispensa do recolhimento mínimo de 10% de entrada nas negociações, parcelamento em até 60 vezes e remissão de 50% no débito principal de taxas de licença e multas administrativas.