Dose de reforço contra a Covid-19 está disponível para maiores de 18 anos

Foi anunciado nesta terça-feira (16/11), pelo Ministério da Saúde, a redução do intervalo para a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Seis meses após completar o esquema vacinal (primeira e segunda dose), o cidadão deve procurar um posto de saúde para tomar a dose de reforço.

O ministro da saúde, Marcelo Queiroga informou também que a partir de agora, a terceira dose da vacina estará disponível para qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade. Antes, a dose de reforço era destinada à trabalhadores da saúde, maiores de 60 anos e pessoas imunossuprimidas.

“Graças às informações que temos dos estudos científicos, nós decidimos ampliar a dose de reforço para todos acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose há mais de cinco meses”, declara Queiroga.

Esta etapa de vacinação será diferente das anteriores, isso porque o ministério não divulgará um calendário de vacinação por faixa etária. De acordo com Queiroga doses de reforço serão aplicadas após “cinco meses da segunda dose, independentemente da idade, já se pode buscar a sala de imunização”, explica.

A orientação do Ministério da Saúde para esta terceira dose é a aplicação de um imunizante diferente daquele tomado no esquema vacinal, preferencialmente a Pfizer. Todavia, na ausência do imunizante, a orientação é que seja usado outro.

Vacina da Janssen

No caso dos brasileiros imunizados com a dose única da Janssen, Marcelo Queiroga orienta que essas pessoas deverão tomar uma segunda dose do imunizante (Janssen), antes do reforço.

“Hoje nós sabemos que é necessária uma proteção adicional dessa vacina. Como temos um quantitativo, não será um esforço muito grande. A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente”, declarou o ministro. O intervalo entre as doses da Janssen será de dois meses.

O Ministério da Saúde começará a distribuição das doses do imunizante aos estados e municípios de todo Brasil a partir da próxima sexta-feira (19/11).