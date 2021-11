Fenasul 2021 acontece no Goiânia Arena em novembro

Mais uma tradicional feira típica do Sul do País, a Fenasul, está prestes a desembarcar em Goiânia. O evento chega a 14ª edição e está previsto para ocorrer entre os dias 20 de novembro e 28 de novembro, no Goiânia Arena. Assim, o público goiano terá acesso a diferentes aspectos da cultura sulista, como tradições, apresentações de dança e produtos típicos da região. Além disso, será possível apreciar um pouco da gastronomia gaúcha. A visitação custará R$ 8 (meia-entrada).

Segundo informações divulgadas pelo organizador da Fenasul, Sérgio Silva, estão confirmados mais de 50 expositores. Os estandes vão contemplar produtos tradicionais, como cucas, artesanato, decoração, moda couro e os deliciosos chocolates de Gramado. Ademais, haverá defumados, queijos e vinhos.

A Fenasul promete ainda cenários instagramáveis, onde os visitantes poderão se sentir em uma casa do Rio Grande do Sul: é a Casa do Gaúcho. Ademais, é possível se caracterizar com trajes típicos e tirar fotos em um estúdio temático. Tudo isso, obviamente, pensando para ser postado e compartilhado na redes sociais.

Programação cultural e opções gastronômicas

Em todos os dias da feira estão programadas apresentações do Grupo de Danças Típicas Gaúchas “Herdeiros Farroupilha”, de Porto Alegre. Além disso, a gastronomia aposta em preparos especiais de produtores locais, reconhecidos. As tradicionais cucas (bolo recheado) disponíveis no evento são produzidas por descendentes de alemães há mais de 10 anos. Haverá também porco no rolete e a tradicional costela gaúcha à moda fogo de chão, uma das atrações mais famosas e deliciosas da feira.

Serviço: Fenasul 2021 | 14ª edição da feira típica do Sul

Data: 20 de novembro a 28 de novembro

Local: Goiânia Arena

Horário: De segunda a quinta, das 16h às 22h; Sexta, das 16h às 23h; Sábados e domingos, das 12h às 23h

Ingresso: R$ 8 | Menores de 10 anos têm entrada gratuita

Mais informações: AQUI