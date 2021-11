Goiânia tem programação especial na Semana da Consciência Negra 2021

O Dia da Consciência Negra é celebrado no próximo sábado (20/11), e a prefeitura de Goiânia organizou, até o dia 22 de novembro, a Semana da Consciência Negra. Assim, a programação contará com atividades presenciais e remotas, divididas em rodas de conversas, lives temáticas, seminários e a feira multiétnica.

A Semana da Consciência Negra de Goiânia tem como objetivo, segundo a Superintendência de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SDHPA), promover a visibilidade das pautas e discussões referentes à igualdade racial. Dessa maneira, será feita de iniciativas que apresentem “a importância de valorizar, reconhecer e respeitar a cultura negra e das etnias historicamente excluídas”. Dessa forma, toda a população goiana poderá participar e acompanhar as atividades realizadas.

“A Semana da Consciência Negra 2021 foi elaborada pela equipe da SDHPA e pretende atuar tanto no âmbito da sensibilização e discussão das temáticas de valorização étnica quanto na promoção de atividades culturais e de relacionamento”, afirma o superintendente municipal de igualdade racial, Domingos Barbosa dos Santos.

Programação Semana da Consciência Negra 2021

A programação da Semana da Consciência Negra 2021 tem, nesta terça-feira (16/11), às 19h30, a live “Segurança Pública: tipificações dos crimes de racismo e injúria racial”. A transmissão será pelo Instagram da SDHPA. Além disso, na quarta-feira (17/11), às 19h, acontece a abertura do I Seminário de Gênero e Etnia. Assim, será realizado pela professora Ana Maria Carvalho dos Santos, via YouTube e Facebook.

Na quinta-feira (18/11), a partir das 9h, acontece uma roda de conversa sobre Relações Raciais, que será realizada na Escola Municipal Presidente Vargas, na Avenida São Luiz, Qd, 27, na Vila João Vaz, na região Oeste da capital. Ademais, às 9h e às 15h, acontecem as atividades do 1° Seminário de Gênero e Etnia, via Zoom, YouTube e Facebook. Além disso, na sexta-feira (19/11), seguem as atividades do 1° Seminário de Gênero e Etnia, via Zoom, YouTube e Facebook.

Já no sábado (20/11), Dia da Consciência Negra, a semana organizada pela prefeitura de Goiânia terá a Feira Multiétnica. O evento acontece das 16h às 20h, na Cepal do Jardim América.

A Semana da Consciência Negra 2021 em Goiânia será encerrada no dia 22 de novembro, com roda de conversa sobre relações raciais. Assim, acontece às 8h e também às 13h, na Escola Municipal Jardim das Aroeiras, na Avenida das Aroeiras.