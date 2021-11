Octo Marques recebe exposição em homenagem a Bernardo Élis

A exposição “Retratos: Universo Literário de Bernardo Élis” chega ao Centro Cultural Octo Marques, na próxima sexta-feira (19/11). Assim, a mostra é gratuita e poderá ser visitada de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. As visitas acontecem até o dia 17 de dezembro.

Promovida pelo Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os Povos do Cerrado (Icebepc), conta com cerca de 120 itens do escritor. Dessa maneira, tem fotos, livros raros, documentos e objetos pessoais. Além disso, o público também poderá conhecer a história do escritor, através de filmes como “André Louco” e “O Tronco”, que serão exibidos durante a mostra.

“Retratos: Universo Literário de Bernardo Élis” ainda terá obras dos artistas. São eles Frei Confaloni, Dj Oliveira e Amaury Menezes, bem como de Maria Carmelita Fleury Curado, esposa de Bernardo Élis. Todos eles conviveram e retrataram o escritor em vários momentos da sua vida pública. Dessa forma, conseguem ilustrar e revisitar muito bem os contos e romances de Bernardo.

Durante a visita à mostra, o uso de máscara é obrigatório. O Centro Cultural Octo Marques está localizado no Edifício Parthenon Center, na Rua 4, no Centro de Goiânia.

Programação especial

O Icebepc realiza uma programação especial anualmente com música, palestras, pintura, teatro e literatura para celebrar as obras do escritor. Neste ano, a agenda conta ainda com o Concerto “Bernardo Élis – um goiano universal”, da Orquestra Sinfônica de Goiânia, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira. Assim, a apresentação acontece no dia 18 de novembro, às 20h, no Teatro Goiânia. A entrada é gratuita.

“A exposição tem como característica principal apresentar ao público a obra do Bernardo Élis, através de livros, objetos pessoais e documentários. Realizamos essa programação especial sempre em novembro, mês de nascimento e morte do escritor”, explica Bento Fleury, diretor do Instituto.

O escritor

Bernardo Élis Fleury de Campos Curado, único escritor goiano na Academia Brasileira de Letras, nasceu no dia 15 de novembro de 1915 em Corumbá de Goiás e faleceu no dia 30 de novembro de 1997, na mesma cidade.

Durante sua vida, escreveu diversos poemas, contos e romances, sempre captando a vida rural do interior do cerrado, usando bastante a linguagem regional. Uma de suas obras mais famosas é “O Tronco”, publicado em 1956 e adaptado para o cinema em 1999 pelo diretor João Batista de Andrade.

Além de diversos cargos e participação em seminários de autores, Bernardo Élis foi ainda co-fundador, vice-diretor e professor do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás (UFG), professor de Literatura na Universidade Católica de Goiás.

Serviço: Exposição “Retratos: Universo Literário de Bernardo Élis”

Quando: De 19/11 a 17/12 | De segunda a sexta, das 9h – 17h

Onde: Centro Cultural Octo Marques – Edifício Parthenon Center, Rua 4, Centro