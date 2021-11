Show Raízes: Goiânia recebe Chrystian, Milionário e Paraná em dezembro

Goiânia será palco, no início de dezembro deste ano, do Show Raízes, com a presença de Chrystian (da dupla Chrystian e Ralf), Milionário (da dupla Milionário e José Rico) e Paraná (da dupla Chico Rey e Paraná). A capital goiana será a primeira cidade a receber uma turnê do trio.

Além do encontro musical presencial no dia 4 de dezembro, que acontecerá no Espaço Memoratto, os cantores farão uma participação especial no Congresso Agro2, de forma online, no dia 3 de dezembro.

O show será nostálgico e repleto de “modões” que embalaram o Brasil. No repertório estão os clássicos da música sertaneja, que fazem parte da memória de muitos brasileiros, além de alguns lançamentos. Entre os sucessos estão: “Duas camisas” e “Jogo do Amor” de Milionário e José Rico, “Você não sabe amar” e “Quem será seu outro amor?” de Paraná.

O show promete garantir momentos únicos e sensações inesquecíveis ao som de músicas que tocam na alma do brasileiro. O público presencial estimado é de 800 pessoas. Já no evento online, a estimativa é de 5 mil pessoas.

Congresso Agro2

O Show Raízes será transmitido no dia 3 de dezembro, durante o encerramento do Congresso Agro2, com tema: Tendências do Agronegócio em 2022. O evento é voltado para profissionais do agro, empresários e estudantes.

Serão 3 dias de evento com palestras com grandes especialistas no setor, além de diversas lideranças políticas para falar sobre agronegócio e política. Haverá certificado de participação.

Confira a lista com palestrantes que estão previstos no evento: