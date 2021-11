Goiânia tem estratégia para 3ª dose contra a Covid-19 a partir de 18 anos

A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) divulgou, nesta terça-feira (16/11), a estratégia para a vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 no município. Assim, a medida foi tomada após anúncio do Ministério da Saúde (MS), de que todas as pessoas acima de 18 anos deverão tomar a dose de reforço. Dessa forma, além de obedecer o prazo de cinco meses após aplicação da 2ªdose, a vacinação da 3ª dose em Goiânia fará recorte por idade.

O objetivo, segundo a SMS, é evitar aglomerações nos locais de vacinação. A estimativa é que em Goiânia tenha mais de 163,2 mil moradores aptos a tomar a 3ª dose, ou seja, pessoas com mais de 18 anos e que já tomaram a 2ª doses há cinco meses e ainda não tomaram a dose de reforço.

As vacinas estarão disponíveis em todas as 61 salas de vacinação da capital. Além, disso, no Clube da Caixa e no drive-thru do Shopping Passeio das Águas.

A vacinação da 3ªdose em Goiânia começa nesta quarta-feira (17/11) pelas pessoas que têm 50 anos ou mais. Ademais, seguirá o cronograma (abaixo) de 10 em 10 anos. Segundo a SMS, a informação será “amplamente divulgada para que ninguém fique sem a vacina”. Portanto, as pessoas enquadradas nas faixas etárias abaixo e que já tenham completado os cinco meses da 2ªdose, podem comparecer a um dos postos de vacinação nas respectivas datas.

Aquelas que ainda não tenham completado os cinco meses nas datas listadas abaixo podem comparecer aos postos assim que o prazo for atingido. A data pode ser acompanhada pela anotação feita no cartão de vacina.

Cronograma da vacinação da 3ª dose contra a Covid-19 em Goiânia

– 17 a 18/11: 50 anos ou mais

– 19 a 20/11: de 40 a 49 anos

– De 22 a 24/11: de 30 a 39 anos

– De 25 a 26/11: de 18 a 29 anos