Marca da goiana Naya Violeta estreia na passarela da SPFW

A marca homônima da Naya Violeta se prepara para estrear na passarela da maior semana de moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week (SPFW). A primeira participação de Naya no evento aconteceu em junho, por meio de um fashion film da coleção Foguete, uma vez que havia mais limitações em termos de eventos presenciais por causa da pandemia da Covid-19. Desta vez, porém, a coleção de verão “Encante – do amém ao axé” será apresentada no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta sexta-feira (19/11), às 15h.

A nova coleção de Naya Violeta terá cores vibrantes e a autenticidade do country, fugindo do óbvio, com uma leitura contemporânea e referências à infância da estilista. Assim, ela leva para a passarela um pouco das lembranças no interior de Goiás e do pai conectado com a moda, que se vestia sem se preocupar em ser discreto. Além disso, as estampas exclusivas são assinadas pelos Irmãos Credo (Izza e Jesus Credo) e tem jeanswear, uma novidade na trajetória de Naya.

Estilista leva a fé plural e diversa para a passarela

Um aspecto recorrente nas criações de Naya Violeta aparece, mais uma vez, em Encante: a fé plural, brasileira, diversa e respeitosa. A coleção tem o slogan “de amém ao axé”. Assim, a estilista reforça que diferentes crenças devem conviver em harmonia. “Estamos falando de um Brasil onde a fé é força e resistência e, acima de tudo, é uma fé diversa. ‘Do amém ao axé’ foi uma inspiração que eu tive quando comecei a olhar para esses dez anos de marca e a reconhecer todas as junções de fé que constituem a nossa jornada”, conta Naya.

Na equipe dela, por exemplo, há essa diversidade. A costureira Dona Val é evangélica. Já Washington, que é modelista, é pai de santo. “Compreendi que o respeitar dessa fé nos fortalece. São os múltiplos sagrados que formulam esse Brasil de encantes”, relata. Dessa forma, Encante remete a um conjunto de sagrados, com “um misto de cores, texturas e balangandãs que formulam a identidade do povo brasileiro.” Tudo isso, de Goiás para o desfile na SPFW.

Desfile na SPFW terá personalidades pretas da música

Para apresentar Encante serão 15 modelos percorrendo a passarela da SPFW. Dentre eles, personalidades pretas da música. Assim, Naya Violeta exalta a relação da moda que produz com o Festival Bananada. Assim, a cantora Mel (ex-Banda Uó) e a rapper Janine Mathias, ambas do Centro-Oeste, e o influencer Pedro Cruz (Batekoo) se juntam ao casting. O festival goiano também assina trilha sonora do desfile.

A estilista Naya Violeta é uma das participantes do Projeto Sankofa, que é resultado de uma parceria entre o movimento Pretos na Moda e a startup de inovação social Vamo – Vetor Afro Indígena na Moda. Um dos objetivos da iniciativa é ampliar a inclusão racial na SPFW.

*Com informações da assessoria